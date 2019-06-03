Роналду забил лучший гол в текущем сезоне Лиги чемпионов

Гол португальца Криштиану Роналду, защищающего цвета "Ювентуса", в ворота английского "Манчестер Юнайтед" в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в нынешнем сезоне турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Игра хоть и завершилась поражением команды Роналду, именно его гол-красавец открыл счёт в этом матче. После длинной передачи из глубины поля от Леонардо Бонуччи португалец одним движением буквально вколотил мяч в сетку, не оставив шанса голкиперу.

Вторым в рейтинге стал гол со штрафного удара от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Третьим в списке стал курьёзный гол полузащитника "Ливерпуля" Садио Мане в ворота "Баварии" в 1/8 финала турнира, который ему удалось забить с разворота после того, как он обвёл вратаря вражеской команды в его же штрафной площади.

В десятку лучших голов завершившегося сезона также вошли мячи Ивана Ракитича, Лероя Сане, Килиана Мбаппе, Рахима Стерлинга, Усмана Дембеле, Фелипе Коутиньо, а также Луиса Суареса.