Взрывы и пожар на аэродроме в Сирии произошли в результате ракетной атаки

По данным СМИ, удар нанёс Израиль, в результате погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Военный аэродром T4 в северо-западной сирийской провинции Хомс подвергся ракетной атаке, сообщает государственное телевидение САР.

По информации телеканала, сирийская ПВО сбила несколько ракет противника. При этом, по данным источника РИА "Новости", удар нанёс Израиль, в результате чего погиб один человек, ещё двое пострадали. При атаке был повреждён склад боеприпасов и нанесён ущерб зданиям и технике.

Ранее стало известно о мощных взрывах, прогремевших в западной части аэродрома, и последовавшем за ними пожаре.

В 2018 году данный аэродром уже подвергался атакам со стороны израильской Армии обороны.

Ранее в воскресенье израильские военные заявили, что атаковали в САР две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел. Удары с воздуха по позициям правительственных войск Сирии были нанесены после того, как израильтяне накануне вечером засекли пуски двух снарядов в направлении части Голанских высот, контролируемой ими. СМИ сообщали, что при обстреле погибли трое и пострадали семеро военных.

Армия обороны Израиля не единожды наносила удары по объектам в САР. Последний раз это случилось на прошлой неделе, тогда израильский премьер объяснил эти действия необходимостью помешать попыткам Ирана "закрепиться в военном отношении" в Сирии.