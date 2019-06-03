Правительство Косова утратило легитимность, считает лидер оппозиции

Правительство непризнанного Косова, возглавляемое Рамушем Харадинаем, не справилось со своими задачами и потеряло легитимность, считает бывший премьер республики и лидер оппозиционного Демократического союза Косова Иса Мустафа, передаёт RTK.
— Правительство Харадиная потеряло легитимность, столкнулось с цепочкой скандалов и должно прекратить работу, — сказал Мустафа.
По его словам, Косову необходимы перемены, а нынешнее правительство должно уйти, поскольку оно не способно вести процессы визовой либерализации и интеграции с ЕС.
— Мы работаем с "Самоопределением" и Социал-демократической партией, а также с другими силами во власти, чтобы убедить их в том, что правительство не приносит пользы Косову, — сказал он.
Как сказал Мустафа, "Самоопределение" готово вынести вотум недоверия правительству, однако переговоры с социал-демократами ещё ведутся.
Ранее лидер Косова пригрозил Евросоюзу присоединиться к Албании, если страну не признают в качестве независимого государства.
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