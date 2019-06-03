Правительство Косова утратило легитимность, считает лидер оппозиции

Иса Мустафа и его партия "Самоопределение" готовы вынести вотум недоверия властям непризнанного государства.

Правительство непризнанного Косова, возглавляемое Рамушем Харадинаем, не справилось со своими задачами и потеряло легитимность, считает бывший премьер республики и лидер оппозиционного Демократического союза Косова Иса Мустафа, передаёт RTK.

— Правительство Харадиная потеряло легитимность, столкнулось с цепочкой скандалов и должно прекратить работу, — сказал Мустафа.

По его словам, Косову необходимы перемены, а нынешнее правительство должно уйти, поскольку оно не способно вести процессы визовой либерализации и интеграции с ЕС.

— Мы работаем с "Самоопределением" и Социал-демократической партией, а также с другими силами во власти, чтобы убедить их в том, что правительство не приносит пользы Косову, — сказал он.

Как сказал Мустафа, "Самоопределение" готово вынести вотум недоверия правительству, однако переговоры с социал-демократами ещё ведутся.

Ранее лидер Косова пригрозил Евросоюзу присоединиться к Албании, если страну не признают в качестве независимого государства.