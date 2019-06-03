Погибший в Москве спецназовец пытался отстреливаться от толпы нападавших

Молодой человек, защищаясь, стал стрелять по ногам, но злодеев было слишком много, и он получил смертельный удар ножом.

Спецназовец ГРУ Никита Белянкин, погибший в субботу вечером в результате массовой драки на севере Москвы, пытался отстреливаться от нападавших. Об этом Лайфу рассказал друг мужчины.

По его словам, Никита подошёл к озверевшей компании, избивавшей молодого человека, и предложил им выяснять отношения один на один. В итоге толпа переключилась на него самого.

Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это ещё больше разозлило атакующих. Парень стал стрелять по ногам, но злодеев было слишком много. В результате Никиту ударили ножом в сердце.

Ранее Лайф сообщал, что массовая драка в Москве закончилась гибелью сотрудника ГРУ Никиты Белянкина, вступившегося за избиваемых. Позднее выяснилось, что Белянкин принимал участие в освобождении сирийского города Алеппо от ИГИЛ*.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда