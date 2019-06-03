Суд ООН намерен провести слушание по делу "Украина против РФ"

Международный суд ООН проведёт с 3 по 7 июня слушания по делу "Украина против Российской Федерации" в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что слушания пройдут в два этапа. На первом, 3 и 4 июня, российская сторона представит свои возражения относительно высказанных ранее в Киеве обвинений в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

После этого, 6 и 7 июня, представители Украины изложат уже свою позицию. Вторым пунктом обвинения со стороны Киева стали обвинения в расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Ранее Лайф сообщал, что МИД Украины подал иск против РФ в Международный суд ООН. В свою очередь представители российского внешнеполитического ведомства заявили, что Киев недобросовестно пытается обвинить Москву.