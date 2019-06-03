Саакашвили показал, как живёт после возвращения на Украину

В доме бывшего президента Грузии нет кухни, но зато есть кот, которого зовут Миша.

Бывший лидер Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал, как после возвращения на Украину живёт в Киеве. Об этом сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2".

После возвращения Саакашвили живёт в одноэтажном не до конца отремонтированном доме без кухни. Площадь постройки составляет менее 100 квадратных метров, так же есть двор размером 500 квадратных метров. Строительство Саакашвили начал два с половиной года назад.

В доме пока нет кухни, есть только небольшой холодильник, а во дворе — кот по кличке Миша.

Как сообщает телекомпания, это единственная недвижимость Саакашвили, которую не арестовали. Остальное находится под арестом по распоряжению властей Грузии.

— Тут две маленькие спальни и эта комната (гостиная). У меня нет кухни, но смотрите, как питаюсь: есть колбаса, вчера мой украинский друг узнал, что я здесь, и принёс мне сырники, приготовленные его женой. Есть также вино, боржоми, шпроты, — рассказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Тот вернулся в страну и сообщил, что намерен создавать площадку для новых идей.