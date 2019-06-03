Американские бомбардировщик и авианосец провели учения в Аравийском море

Учения включали отработку элементов воздушного боя, строевой полёт и имитационные удары "для обороны национального достояния".

Ударная группа США, включающая авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщик Б-52, провела учения в Аравийском море из-за ситуации в Иране, сообщает Центральное командование американских ВМС.

В учениях также принимали участие истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye и вертолёты MH-60 Sea Hawk.

Учения включали отработку элементов воздушного боя, строевой полёт и имитационные удары "для обороны национального достояния", отмечает командование.

— Наши наземные, воздушные и морские силы становятся ещё сильнее и эффективнее, когда они объединены. Мы готовы противостоять любым угрозам в отношении американских сил в данном регионе, — приводит ведомство слова командующего ВС объединённой группировки войск Джозефа Гуастеллы.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее рассказал, что США направляют к иранским берегам "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.

Сейчас у США и Ирана напряжённые отношения, и это привело к обострению политической обстановки в Персидском заливе. Однако американский лидер заявил, что готов к переговорам.