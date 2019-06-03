Сын погибшего экс-футболиста "Реал Мадрида" написал отцу письмо

Он опубликовал снимок в соцсети и рассказал, что это их последняя совместная фотография.

Старший сын погибшего бывшего футболиста клуба "Реал Мадрид" Хосе Антонио Рейеса написал прощальное письмо отцу в "Инстаграме".

Хосе Рейес — младший опубликовал фотографию с отцом и рассказал, что это их последний снимок вместе.

— В тот день ты, как всегда, давал мне советы, но сегодня ты навсегда ушёл, и это самый тяжёлый день в моей жизни! Я всегда буду гордиться тобой, папа, — написал он.

Он выразил сожаление, что проводил с отцом недостаточно времени.

— Но только мы с тобой знаем, как сильно мы любили друг друга! Я знаю, что с небес ты будешь заботиться обо мне, и я никогда не забуду тебя! Я люблю тебя, папа! — заключил Рейес.

Бывший футболист "Реала" погиб за рулём автомобиля на скорости 237 км/ч. По предварительным данным, у машины лопнуло колесо, после чего её вынесло с трассы и она загорелась. Рейес и один из его братьев скончались на месте, второй был госпитализирован с сильными ожогами.