Мультфильм "Тайная жизнь домашних животных — 2" возглавил российский прокат

Вторая часть семейного мультфильма "Тайная жизнь домашних животных" режиссёра Криса Рено по итогам выходных возглавила рейтинг российского проката, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал kinobusiness.com.

Превью-показы новинки начались в России ещё 25 мая, однако широкая публика смогла увидеть её лишь с 30 мая. В первый же день картина собрала более 75 миллионов рублей, а к концу первого уик-энда уже 471 миллион рублей в кинотеатрах России и СНГ.

Лидер прошлой недели "Алладин" режиссёра Гая Ричи, снятый по мотивам одноимённого мультфильма студии Disney, опустился на вторую строчку рейтинга, собрав почти 235 миллионов рублей.

Третье место в списке занимает боевик "Годзилла-2: Король монстров" Майкла Догерти. Картина вышла в прокат 30 мая и за четыре дня показа собрала 157,5 миллиона рублей.