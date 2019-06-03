Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Как сообщает телеканал, целью беспилотного летательного аппарата стал парад, где участвовали военные, входящие в коалицию при Саудовской Аравии. Информации о пострадавших не поступало.
По данным агентства Reuters, власти Йемена сообщили о срыве атаки силами коалиции.
С августа 2014 года в Йемене идёт противостояние между правительством и мятежниками-хуситами.
Ранее самолёты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям хуситов в столице.
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