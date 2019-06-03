Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Читайте также

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

2

Фото © Flickr / Franco Pecchio

Власти государства сообщили о срыве атаки силами коалиции, сведений о пострадавших нет.

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.

Как сообщает телеканал, целью беспилотного летательного аппарата стал парад, где участвовали военные, входящие в коалицию при Саудовской Аравии. Информации о пострадавших не поступало.

По данным агентства Reuters, власти Йемена сообщили о срыве атаки силами коалиции.

С августа 2014 года в Йемене идёт противостояние между правительством и мятежниками-хуситами.

Ранее самолёты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям хуситов в столице.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×