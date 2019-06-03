Названы регионы с лучшим социально-экономическим развитием в России

Показатели улучшили Адыгея, Карелия, Костромская и Псковская области, а также Чечня.

Москва, Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан стали лидерами по социально-экономическому развитию в России по итогам 2018 года. Согласно рейтингу РИА "Новости", аутсайдерами стали некоторые регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока.

В основу рейтинга вошли масштаб и эффективность экономики, а также данные бюджетной и социальной сфер.

По данным рейтинга, показатели большинства регионов стали лучше, однако во многих всё ещё остаются проблемы.

В число регионов с положительной динамикой добавились Липецкая и Кемеровская области. Показатели улучшили Адыгея, Карелия, Костромская и Псковская области, а также Чечня.

— Результаты рейтинга также свидетельствуют, что в 2018 году разрыв в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, несколько снизился, хотя по-прежнему остаётся очень высоким, — сказано в материалах исследования.

В пятёрку аутсайдеров вошли Тува, Еврейская автономная область, республика Алтай, Ингушетия и Чукотский автономный округ.

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