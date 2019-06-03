Новый сбор на сигареты хотят ввести в России

По мнению экспертов, предлагаемая сумма взноса завышена и должна быть меньше в два раза.

В России может появиться новый "экологический" сбор с производителей сигарет, который будет составлять не менее пяти рублей за каждую пачку. Соответствующее предложение федеральный проект "Трезвая Россия" направил в Минприроды и Минфин.

Как передают "Известия", авторы инициативы объясняют необходимость в новом сборе негативным влиянием на экологию. Так, в мире ежегодно выпускается около шести триллионов сигарет, часть которых уже в виде окурков затем попадает в окружающую среду, всё чаще в воду. При этом окурки являются токсичными отходами.

По подсчётам "Трезвой России", к 2025 году количество табачного мусора увеличится более чем на 50%, в основном из-за увеличения численности населения планеты. В этом свете окурки и последствия от них можно назвать "экологической угрозой". Предполагается, что при уровне сбора в пять рублей за пачку казна получит более 75 миллиардов, ведь прошлогодний объём российского рынка сигарет составил порядка 15 миллиардов пачек.

В пресс-службе Минздрава заявили, что не против введения экосбора, учитывая вред для экологии, но отметили, что этот вопрос следует проработать также с Минприроды и Минфином.

В свою очередь эксперты и представители рынка заявили, что сама по себе идея ввести экосбор хороша, но только в том случае, если полученные деньги действительно пойдут на борьбу с загрязнением окружающей среды. Хотя и считают, что заявленная сумма в пять рублей за пачку "несколько завышена" и должна составлять один-два рубля.

Ранее Лайф сообщал, что Россия стала лидером рейтинга по числу выкуренных сигарет.