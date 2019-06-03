Возбуждено дело по факту убийства спецназовца в массовой драке на севере Москвы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства бойца спецназа ГРУ в посёлке Путилково Красногорского района города Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— Предварительно установлено, что между потерпевшим и группой молодых людей произошёл конфликт из-за личных неприязненных отношений. В результате неизвестный нанёс своему оппоненту смертельное ножевое ранение. Сразу после этого злоумышленник скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Продолжается расследование, устанавливаются личности нападавших.
Напомним, немногим ранее стало известно, что в массовой драке на севере Москвы погиб 35-летний бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего: по его словам, погибший Никита Белянкин пытался отстреливаться от нападавших.
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