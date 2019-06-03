Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле

Сотрудники канадского диппредставительства якобы "больше не могут продлить свои визы при режиме" президента страны Николаса Мадуро.

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что Оттава временно приостанавливает работу посольства в Венесуэле в связи с тем, что срок действия виз дипломатов истекает в конце июня.

По её словам, сотрудники канадского диппредставительства в Венесуэле "больше не могут продлить свои визы при режиме" президента страны Николаса Мадуро.

— В связи с этим у нас не остаётся другого выбора, кроме как временно приостановить работу посольства в Венесуэле, — заявила она, отметив, что решение вступает в силу немедленно.

Фриланд также добавила, что консульские услуги для граждан Венесуэлы будут оказываться в посольстве Канады в Колумбии.

В январе 2019 года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным лидером Венесуэлы его признали США, к ним присоединились Организация американских государств, участники Группы Лимы (кроме Мексики) и большинство стран ЕС.

Избранный президент страны Николас Мадуро назвал это попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Турция, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.