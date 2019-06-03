В РФ нашли замену "вставшим" без украинских двигателей фрегатам

Российские фрегаты проекта 11356, строительство которых было прервано из-за отказа в поставках от украинского производителя двигателей, будут заменены корветами проекта 20386. Об этом заявил начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников.

Он отметил, что в настоящий момент в состав ВМФ входят три фрегата проекта 11356, но в дальнейшем планируется постройка уже корветов проекта 20386, которые должны заменить предшественников "в полном объёме".

Такие изменения вызваны, в частности, тем, что на фоне обострения российско-украинских отношений находящийся в Николаеве завод "Зоря-Машпроект" сорвал поставки силовых установок для кораблей проекта 11356, из-за чего было построено только три из запланированных шести. Остальные были проданы Индии, без двигателей.

Вместо них российский ВМФ получит "корветы будущего" из проекта 20386, на котором среди прочего обещается также использование большого количества роботизированных систем.