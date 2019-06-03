В работе сервисов Google обнаружен перебой

Перебои зафиксированы в работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite, наблюдается снижение производительности приложений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Google Cloud Platform.
Причиной сбоев могли стать неполадки с сервисами Google Cloud, от них зависит работа других приложений.
— Мы наблюдаем высокий уровень перегрузки сети в восточной части США, что сказывается на нескольких сервисах в Google Cloud, G Suite и YouTube. Пользователи могут наблюдать низкую производительность или регулярно повторяющиеся ошибки, — говорится на сайте компании.
Сообщается, что в скором времени неполадки будут устранены.
Первые перебои с Google Compute Engine были зафиксированы 2 июня в 12:25 по тихоокеанскому времени США (22:25 по московскому), а проблемы с Google Cloud начались в 12:53 (22:53 по московскому).
По данным сервиса Down Detector, сбои и отключения в работе Google Cloud и YouTube были зафиксированы по всему миру. Проблемы возникли у жителей США, Латинской Америки и Европы, Ближнего Востока, также неполадки отмечались в некоторых регионах Азии.
Отмечается, что 78% жаловались на работу Google Cloud, 18% испытывали трудности со входом, у 8% пользователей были проблемы в работе сайта.
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