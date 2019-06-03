СМИ: "Репрессированный" чиновник из КНДР появился с Ким Чен Ыном на концерте

Южнокорейская газета "Чосон ильбо" ранее сообщала, что Ким Ён Чхоля якобы "отправили на каторгу".

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт в Северной Корее вместе с главой отдела ЦК Трудовой партии Кореи по воссоединению Ким Ён Чхолем, об увольнении которого ранее заявляли южнокорейские СМИ. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на ЦТАК.

Отмечается, что Ким Чен Ын и Ким Ён Чхоль появились на концерте офицерских жён.

Южнокорейская газета "Чосон ильбо" ранее сообщила, что Ким Ён Чхоля якобы "отправили на каторгу".

Также сообщалось о казни спецпредставителя Государственного совета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и ещё четырёх высокопоставленных чиновников, которые принимали участие в подготовке саммита с Соединёнными Штатами в Ханое.