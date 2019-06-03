Прах погибших в ДТП в Приморье туристов из Китая увезли на родину

Родственники погибших в результате аварии в Приморском крае китайских туристов с их прахом и ещё трое членов туристической группы вылетели из Владивостока в Шанхай, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональной администрации.

— Все 15 человек вчера улетели, — приводит агентство слова собеседника.

Это 12 родственников погибших граждан Китайской Народной Республики, а также ещё трое туристов из попавшей в аварию группы, в том числе мужчина с ЧМТ, которого выписали последним.

Напомним, в результате аварии погибло два человека, ещё четверо пострадали. Автобус следовал по маршруту Пограничный — Владивосток. В нём находилось 43 человека.