Трамп заявил, что Россия, Сирия и Иран "массово убивают" мирных жителей в Идлибе

Политик призвал "остановиться", указав, что "весь мир следит" за этой якобы имеющей место "бойней".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Сирия и Иран бомбят территорию сирийской провинции Идлиб, убивая мирных граждан. Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в своём твиттере.

— Слышал, что РФ, Сирия и в меньшей степени Иран изо всех сил бомбят провинцию Идлиб в Сирии и массово убивают многих мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это вам даст? Остановитесь! — заявил политик.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая. С 21 мая боевики ежедневно обстреливают позиции правительственных войск. Кроме того, террористы начали регулярно обстреливать российскую базу Хмеймим, эти атаки отражаются дежурными силами противовоздушной обороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что ВКС РФ осуществляют в Сирии удары строго по подтверждённым объектам террористов.