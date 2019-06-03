Бахрейн разрешил добывать нефть и газ компаниям с иностранным капиталом

Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа ибн Салман Аль Халифа издал указ, по которому компаниям с иностранным капиталом дозволяется добыча нефти и газа на территории королевства, сообщает официальное агентство страны — BNA.
— Компаниям с иностранным капиталом разрешается владеть 100% деятельности по добыче нефти и природного газа в королевстве Бахрейн, — говорится в сообщении.
Согласно этому заявлению, иностранной головной компании надо иметь уже подписанный или находящийся на итоговой стадии подписания договор с правительством страны о разработке и производстве нефти и газа в Бахрейне.
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