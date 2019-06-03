Более 750 тысяч человек отпраздновали победу "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Более 750 тысяч человек отметили победу футбольного клуба "Ливерпуль" в Лиге чемпионов сезона-2018/19 в одноимённом городе, сообщает BBC.
Сотни тысяч людей собрались на параде, чтобы поприветствовать автобус клуба с футболистами, тренерами и другими членами команды.
Парад чемпионов в Ливерпуле 🏆🥇🔴#финалЛЧ pic.twitter.com/2Bh4SSRAXt— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 2, 2019
💬 Юрген Клопп: "Я даже немного всплакнул - когда понимаешь, как много это значит для людей..." ❤️#финалЛЧ pic.twitter.com/x6xblQiBIY— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 2, 2019
Сумасшествие в Ливерпуле 🚌🔴🏆 pic.twitter.com/7jEyu4Ki9f— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) June 2, 2019
Финал состоялся 1 июня в Мадриде. "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0. Команда выиграла турнир в шестой раз. Ранее она завоёвывала титул чемпиона в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах.
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