Более 750 тысяч человек отпраздновали победу "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

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Более 750 тысяч человек отпраздновали победу "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

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Фото © Twitter / UEFA.com на русском

Люди собрались на параде, чтобы поприветствовать автобус с футболистами, тренерами и другими членами команды.

Более 750 тысяч человек отметили победу футбольного клуба "Ливерпуль" в Лиге чемпионов сезона-2018/19 в одноимённом городе, сообщает BBC.

Сотни тысяч людей собрались на параде, чтобы поприветствовать автобус клуба с футболистами, тренерами и другими членами команды.

Финал состоялся 1 июня в Мадриде. "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счётом 2:0. Команда выиграла турнир в шестой раз. Ранее она завоёвывала титул чемпиона в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах.

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