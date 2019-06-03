Мэр Харькова выступил за прямые переговоры Киева с Москвой

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступает за прямые переговоры между РФ и Украиной. Об этом информирует агентство "МедиаПорт".

Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Геннадий Кернес

По словам харьковского градоначальника, такие переговоры — это запрос населения Украины.

Проблема урегулирования кризиса на Украине обсуждается на различных переговорах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предложили перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседней с РФ и Украиной страны. Но договорённостей о прекращении огня получилось добиться только в Минске.

Москва не раз заявляла, что Российская Федерация не является стороной украинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.