Мэр Харькова выступил за прямые переговоры Киева с Москвой

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступает за прямые переговоры между РФ и Украиной. Об этом информирует агентство "МедиаПорт".
Безликой власти не должно быть. Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?
Геннадий Кернес
По словам харьковского градоначальника, такие переговоры — это запрос населения Украины.
Проблема урегулирования кризиса на Украине обсуждается на различных переговорах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предложили перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседней с РФ и Украиной страны. Но договорённостей о прекращении огня получилось добиться только в Минске.
Москва не раз заявляла, что Российская Федерация не является стороной украинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.
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