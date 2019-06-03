Появилось видео ракетной атаки Израиля на сирийский Хомс

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Появилось видео ракетной атаки Израиля на сирийский Хомс

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Фото © Flickr / Taras Kalapun

В результате погиб один военнослужащий, ещё двое ранены. Также повреждены склады с боеприпасами.

Появилось видео ракетной атаки Израиля 2 июня на военный аэродром Т4 в провинции Хомс в Сирии, ролик опубликовало сирийское агентство — SANA.

По данным агентства, ПВО Сирии смогли уничтожить две вражеские ракеты, однако остальные достигли цели. В результате погиб один военнослужащий, ещё двое ранены. Также повредились склады с боеприпасами.

Израильская сторона пока не дала официального подтверждения атаки на Сирию.

Ранее израильская армия также опубликовала видео атаки.

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