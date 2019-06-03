Жена думала, что муж просто храпит, пока он умирал

Мужчина провёл "на том свете" более 25 минут, а потом ещё пять дней не приходил в сознание.

43-летний Стефан Уиллис из Великобритании едва не умер от остановки сердца во сне, пока лежавшая рядом жена думала, что он просто громко храпит. Об этом сообщила газета Metro.

Всё произошло ещё в октябре 2016 года. После вполне обычного домашнего ужина семья легла спать, однако ночью супруга Стефана Джемима проснулась от странного звука, больше напоминавшего "ослиный рёв", который издавал её муж.

Сперва женщина подумала, что супругу приснился плохой сон, но, взяв его за руку, она почувствовала, что его кожа очень липкая. После этого женщина попыталась заговорить с ним, но тот в ответ издавал только ревущие звуки. Поняв, что явно что-то не так, женщина бросилась к телефону, чтобы вызвать скорую помощь.

По телефону врач дал ей инструкцию, как делать сердечно-лёгочную реанимацию. Прибывшие медики с помощью дефибриллятора вернули мужчину к жизни после почти 25 минут без единого вздоха.

Уиллиса доставили в больницу, где он провёл пять дней в состоянии комы. Спустя ещё три недели его выписали, так и не обнаружив причину, по которой его сердце остановилось. Мужчина по сей день проходит различные обследования, чтобы это выяснить, но безуспешно.

Здоровье мужчины после этого случая немного пошатнулось и он не может вести такой же активный образ жизни, но Уиллис по-прежнему старается не разлучаться со спортом и участвует в соревнованиях от различных благотворительных фондов.

Как рассказала журналистам его супруга, хотя в грудной клетке мужа сейчас и установлен специальный мини-дефибриллятор, который должен будет запустить его сердце в случае остановки, она всё равно просыпается по ночам и проверяет, дышит он или нет.