В Находке ищут пропавшую семилетнюю девочку

Рост ребёнка составляет 120 сантиметров, у неё светло-русые волосы, стрижка каре, карие глаза.

Правоохранители и волонтёры Приморского края разыскивают семилетнюю девочку, пропавшую в Находке в воскресенье, сообщает Управление МВД РФ по Приморскому краю.

— 2 июня в 15:30 (08:30 московского времени) девочка ушла из дома на улице 25 лет Октября, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, — уточняется в сообщении.

Ребёнка разыскивают сотрудники городского отдела МВД, угрозыска, участковые уполномоченные, инспекторы ПДН и волонтёры. Ориентировка с приметами передана полиции и Росгвардии.

На вид пропавшей около шести лет, худощавая, её рост составляет 120 сантиметров, светло-русые волосы, стрижка каре, карие глаза. Девочка была в бело-розовой полосатой футболке, синих спортивных штанах и фиолетовых тапочках. Полиция просит всех, кто располагает информацией, обратиться в МВД или позвонить по указанным на сайте краевого управления МВД телефонам.

Всех, кто располагает данными о местонахождении ребёнка, полиция просит обратиться в МВД.