В США придумали план по "изматыванию и дестабилизации" России

Американская корпорация RAND, выполняющая функции стратегического исследовательского центра для Правительства США, представила план по дестабилизации РФ.
В документе Вашингтону предложено в основном давить на российскую экономику. Для этого представлены четыре меры, отмечает ФАН.
Так, в первую очередь RAND призвала усилить "всеобъемлющие и многосторонние" торговые и финансовые санкции против России.
— Их эффективность будет зависеть от готовности других государств присоединиться к этому процессу, — пояснили аналитики, признав, что США и другие страны тоже понесут издержки из-за таких мер.
Второй мерой названо расширение энергетического производства в Соединённых Штатах, поскольку это может ограничить доходы РФ и снизить оборонные расходы Москвы.
Третья мера — "экономическая изоляция России" за счёт расширения возможностей европейских государств импортировать газ и нефть у других стран, кроме РФ.
В заключение эксперты посоветовали США поощрять эмиграцию квалифицированной рабочей силы и образованной молодёжи из РФ.
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