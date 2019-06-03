В США придумали план по "изматыванию и дестабилизации" России

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В США придумали план по "изматыванию и дестабилизации" России

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Фото © Facebook / Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США

Одна из мер — "экономическая изоляция" за счёт расширения возможностей Европы импортировать газ и нефть у других стран.

Американская корпорация RAND, выполняющая функции стратегического исследовательского центра для Правительства США, представила план по дестабилизации РФ.

В документе Вашингтону предложено в основном давить на российскую экономику. Для этого представлены четыре меры, отмечает ФАН.

Так, в первую очередь RAND призвала усилить "всеобъемлющие и многосторонние" торговые и финансовые санкции против России.

Их эффективность будет зависеть от готовности других государств присоединиться к этому процессу, — пояснили аналитики, признав, что США и другие страны тоже понесут издержки из-за таких мер.

Второй мерой названо расширение энергетического производства в Соединённых Штатах, поскольку это может ограничить доходы РФ и снизить оборонные расходы Москвы.

Третья мера — "экономическая изоляция России" за счёт расширения возможностей европейских государств импортировать газ и нефть у других стран, кроме РФ.

В заключение эксперты посоветовали США поощрять эмиграцию квалифицированной рабочей силы и образованной молодёжи из РФ.

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