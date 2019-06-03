Депутат Рады заявил, что Украина бросила своих пенсионеров

По мнению Вадима Рабиновича, предыдущие власти страны были заинтересованы в других вещах.

Украина бросила своих пенсионеров, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

— Я ещё не знаю ни одной страны, состоявшейся в мире, которая бросила своих пенсионеров — так, как это сделала наша, — сказал Рабинович.

По мнению депутата, ответственность за данную ситуацию лежит на бывшем президенте Украине Петре Порошенко. Рабинович также сказал, что предыдущим властям страны пенсионеры "были не нужны, им совсем другое было нужно".

Ранее власти Украины пригрозили лишать пенсии граждан, которые получили российский паспорт.