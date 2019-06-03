Опрос: Более половины россиян недовольны условиями для велосипедистов

Больше половины россиян заявили, что в их городе не созданы комфортные условия для езды на велосипеде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

Отмечается, что негативно высказались о ситуации с ездой на велосипеде 56% опрошенных. Самая же высокая доля по этому показателю наблюдается у жителей малых городов — 67%. При этом 41% жалуется на отсутствие велодорожек и прочей инфраструктуры, ещё 13% — на плохие дороги (21% среди жителей сёл).

Обратного же мнения относительно комфортности перемещений на велосипеде придерживаются 42% респондентов, заявляя, что в их городе с этим всё в порядке. Среди жителей российских столиц эта доля ещё выше — 55%.

Чаще всего катаются на велосипеде в России ради прогулки — 57%, а в Москве и Санкт-Петербурге ещё чаще — почти 80%. Треть респондентов пользуется велосипедом для повседневных дел, около четверти — в качестве спортивного снаряда для поддержания формы. Каждый седьмой — чтобы добраться на работу.

Отмечается, что абсолютное большинство — 86% — умеет кататься на велосипеде, причём среди мужчин показатель ещё выше — 97%, у женщин — 77%. За минувший год 51% респондентов так или иначе садились на велосипед, 23% — несколько раз в неделю, 13% — несколько раз в месяц, 15% — раз в месяц или реже. В холодное время года лишь 9% россиян катались на велосипеде.

Опрос проводился 30 мая на всей территории России методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.