В России отменят около 10 тысяч устаревших советских ГОСТов

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил о том, что около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают экономическому развитию страны и скоро будут отменены. Слова специалиста приводит РИА "Новости".

— Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются "советские ГОСТы" — госстандарты, которые были приняты до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене, — пояснил Абрамов.

По словам главы Росстандарта, с 2012 года был сокращён средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет, очередное обновление затронет порядка десяти тысяч ГОСТов.

— В 2021 году по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова мы доведём этот показатель [средний возраст стандарта] до 11 и даже 10 лет — данная задача решаема, — отметил глава ведомства.

По расчётам Росстандарта, применение обновлённых стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнёт предприятия страны к обмену лучшими практиками и переходу на современную техполитику.