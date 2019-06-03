Глава Кубани: Мусор — это прибыльный ресурс

Чтобы в будущем Россия не утонула в собственном мусоре, решать эту проблему нужно уже сейчас. Для этого стоит не только приучаться к сортировке отходов, но и относиться к ним как к ценному ресурсу. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Мусорная проблема — она в первую очередь в головах и в самих нас, в тех, кто этот мусор и делает мусором, тогда как он может быть прибыльным ресурсом и для людей, и для муниципалитетов, — приводит его слова РИА "Новости".

Отмечается, что до этого, 30–31 мая, краснодарская делегация во главе с Кондратьевым посетила Стокгольм, где вопрос с утилизацией мусора уже решён и широко применяется по всей стране. В центре внимания были высокотехнологичные мусоросжигательные заводы, уничтожающие мусор без вреда для атмосферы.

Отмечается, что один такой может в день перерабатывать около 150 тонн мусора, всего по стране 40 заводов. При этом на каждом из них тепло от сжигания мусора частично преобразуется в электроэнергию, частично уходит на отопление домов, откуда был привезён мусор.

Правда, по словам главы региона, есть в схеме и слабое звено — сортировка мусора. Без неё любой завод, даже самый высокотехнологичный, не сможет переработать ничего.

— И вот тут надо подумать, как приучать людей к этому. В Швеции это начинают делать с детского сада. Наверное, нам тоже надо начинать с детского сада, со школы, — сказал Кондратьев.

По его словам, Швеция шла к этому 30 лет, пора бы россиянам уже пускаться в погоню. Если не решить эту проблему сегодня, она может "дорого обойтись" следующим поколениям.

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