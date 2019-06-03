В Приамурье мальчик умер на зарядке в оздоровительном лагере

Медики, сопровождающие детей на занятии, сделали всё возможное для спасения его жизни, но ребёнок всё же скончался.

14-летний подросток 2 июня скончался во время утренней физической зарядки в детском лагере "Колосок" в Амурской области, сообщает агентство "Амур Инфо".

Школьник 2005 года рождения находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. По данным местных властей, заезд на эту смену прошёл 1 июня.

Отмечается, что медики, сопровождающие детей на занятии, и врачи лагеря сделали всё возможное для спасения жизни, но ребёнок всё же скончался.

Точная причина смерти выясняется, проводятся следственные мероприятия. По предварительным данным, мальчик погиб в результате остановки сердца.

В июне прошлого года школьник умер после зарядки в детском лагере под Волгоградом.