В Приамурье мальчик умер на зарядке в оздоровительном лагере

14-летний подросток 2 июня скончался во время утренней физической зарядки в детском лагере "Колосок" в Амурской области, сообщает агентство "Амур Инфо".
Школьник 2005 года рождения находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. По данным местных властей, заезд на эту смену прошёл 1 июня.
Отмечается, что медики, сопровождающие детей на занятии, и врачи лагеря сделали всё возможное для спасения жизни, но ребёнок всё же скончался.
Точная причина смерти выясняется, проводятся следственные мероприятия. По предварительным данным, мальчик погиб в результате остановки сердца.
В июне прошлого года школьник умер после зарядки в детском лагере под Волгоградом.
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