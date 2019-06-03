Эксперты рассказали, как перестать материться

Специалисты напомнили, что нецензурная брань является агрессивной демонстрацией неуважения к окружающим.

В преддверии Дня русского языка, который отмечается в России 6 июня, РИА "Новости" опросило экспертов о том, как избавиться от мата в повседневном общении. По мнению специалистов, "великий и могучий" достаточно богат, чтобы избежать нецензурной лексики.

Так, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева указала на лексическое многообразие русского языка, подчеркнув при этом, что этикет не допускает использования мата.

— Если есть привычка употреблять эти самые матерные слова, надо написать их себе в столбик, подобрать к каждому цензурную замену и употреблять именно это, когда очень хочется сказать нецензурно, — сказала она, добавив, что нужно быть внимательнее к чувствам окружающих и стараться минимизировать употребление мата.

В свою очередь, профессор кафедры общего и русского языкознания ГИРЯ имени А.С. Пушкина Владимир Карасик напомнил о том, что нецензурная брань является агрессивной демонстрацией неуважения к окружающим.

— Что касается приватного общения, то есть общения с близкими людьми, понимающими и так далее, и это не предназначено для других ушей — это право говорящего. Лучше, конечно, не делать этого, но в приватное общение мы входить не имеем права. Я хотел бы привести вам высказывание Цицерона, говорившего, что самое главное в любом общении — это уместность, это та же самая идея, о которой я говорил. Это главная характеристика речи, — подчеркнул Карасик.

Эксперт не забыл упомянуть о нецензурной брани в художественной литературе: по его мнению, эта лексика использовалась для создания имиджа, и на это у поэтов было полное право, однако это не отменяет того, что многим людям матерные стихотворения могут быть неприятны.

День русского языка был учреждён в 2010 году Организацией Объединённых Наций в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия, а потом стал ежегодным праздником.

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