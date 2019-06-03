Эксперты рассказали, как перестать материться

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Эксперты рассказали, как перестать материться

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Специалисты напомнили, что нецензурная брань является агрессивной демонстрацией неуважения к окружающим.

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В преддверии Дня русского языка, который отмечается в России 6 июня, РИА "Новости" опросило экспертов о том, как избавиться от мата в повседневном общении. По мнению специалистов, "великий и могучий" достаточно богат, чтобы избежать нецензурной лексики.

Так, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева указала на лексическое многообразие русского языка, подчеркнув при этом, что этикет не допускает использования мата.

Если есть привычка употреблять эти самые матерные слова, надо написать их себе в столбик, подобрать к каждому цензурную замену и употреблять именно это, когда очень хочется сказать нецензурно, — сказала она, добавив, что нужно быть внимательнее к чувствам окружающих и стараться минимизировать употребление мата.

В свою очередь, профессор кафедры общего и русского языкознания ГИРЯ имени А.С. Пушкина Владимир Карасик напомнил о том, что нецензурная брань является агрессивной демонстрацией неуважения к окружающим.

Что касается приватного общения, то есть общения с близкими людьми, понимающими и так далее, и это не предназначено для других ушей — это право говорящего. Лучше, конечно, не делать этого, но в приватное общение мы входить не имеем права. Я хотел бы привести вам высказывание Цицерона, говорившего, что самое главное в любом общении — это уместность, это та же самая идея, о которой я говорил. Это главная характеристика речи, — подчеркнул Карасик.

Эксперт не забыл упомянуть о нецензурной брани в художественной литературе: по его мнению, эта лексика использовалась для создания имиджа, и на это у поэтов было полное право, однако это не отменяет того, что многим людям матерные стихотворения могут быть неприятны.

День русского языка был учреждён в 2010 году Организацией Объединённых Наций в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия, а потом стал ежегодным праздником.

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