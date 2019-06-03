Медведчук обвинил власти Украины в попустительстве из-за разрушения бюста Жукова

Он добавил, что, как и при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, радикалы остаются безнаказанными.

Памятник маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове снесли из-за попустительства власти в отношении националистов, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в "Твиттере".

Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы. Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов. pic.twitter.com/xn4zqxH65s — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) June 2, 2019

По словам Медведчука, снос памятника направлен против российско-украинской истории, памяти и победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что, как и при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, радикалы остаются безнаказанными.

Представители украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус" ранее повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. Вандалы разбили часть монумента, а также оторвали от него буквы. Власти города, в свою очередь, пообещали восстановить памятник. Кроме того, полиция завела два уголовных дела за нападение на правоохранителей.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.