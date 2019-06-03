Медведчук обвинил власти Украины в попустительстве из-за разрушения бюста Жукова

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Медведчук обвинил власти Украины в попустительстве из-за разрушения бюста Жукова

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Фото © Twitter / Виктор Медведчук

Он добавил, что, как и при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, радикалы остаются безнаказанными.

Памятник маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове снесли из-за попустительства власти в отношении националистов, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в "Твиттере".

По словам Медведчука, снос памятника направлен против российско-украинской истории, памяти и победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что, как и при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, радикалы остаются безнаказанными.

Представители украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус" ранее повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта. Вандалы разбили часть монумента, а также оторвали от него буквы. Власти города, в свою очередь, пообещали восстановить памятник. Кроме того, полиция завела два уголовных дела за нападение на правоохранителей.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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