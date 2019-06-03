Названа причина гибели моряков на судне "Василий Головнин"

Согласно результатам экспертизы, двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды из-за отравления метанолом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Федерации профсоюзов Приморского края.

По словам собеседника агентства, вины работодателя в инциденте, по предварительным данным, нет.

В свою очередь, представитель Fesco во Владивостоке заявил, что пока компания не будет комментировать ход проверки.

Напомним, два члена экипажа судна "Василий Головнин" умерли во время перехода дизель-электрохода из антарктической экспедиции в Кейптаун.