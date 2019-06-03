Сервисы Google восстановили работу после перебоя

В компании проведут внутреннее расследование и сделают необходимые улучшения для минимизации риска повторения таких ситуаций.

Сервисы Google вернулись к нормальной работе после произошедшего сбоя, говорится на сайте Google Cloud Platform.

Ранее в работе сервисов Google Cloud, G Suite и YouTube наблюдались перебои, снизилась производительность. Издание Verge указывало, что также наблюдались сбои в работе Gmail, Snapchat, Nest, Viber, Discord и других сервисов.

— Проблема перегрузки Сети в восточной части США... была решена для всех затронутых пользователей по состоянию на 16:00 по тихоокеанскому времени США (2:00 московского времени), — указывается на сайте.

Отмечается, что инцидент с Google Cloud был полностью исчерпан в 16:56 (2:56 московского времени), а сбои в работе сервиса облачных вычислений Google Compute Engine были ликвидированы в 16:45 (2:45 московского времени).

В компании проведут внутреннее расследование проблемы и сделают необходимые улучшения, чтобы предотвратить или минимизировать повторение такого рода ситуаций в будущем.