Сотрудники Секретной службы США обстреляли человека рядом с Белым домом

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, попытавшемуся проникнуть на оцеплённую территорию около Белого дома. Об этом сообщает Синьхуа.

По данным агентства, сотрудники Секретной службы, в задачу которой входит охрана президента США, сделали мужчине несколько предупреждений, после чего стали стрелять.

Отметим, что сейчас президента в Белом доме нет — он направляется в Великобританию с государственным визитом.

В каком состоянии сейчас находится мужчина, информации нет.