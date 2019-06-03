Сотрудники Секретной службы США обстреляли человека рядом с Белым домом

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Сотрудники Секретной службы США обстреляли человека рядом с Белым домом

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Фото © Kevin Dietsch / Pool via CNP / ТАСС

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, попытавшемуся проникнуть на оцеплённую территорию около Белого дома. Об этом сообщает Синьхуа.

По данным агентства, сотрудники Секретной службы, в задачу которой входит охрана президента США, сделали мужчине несколько предупреждений, после чего стали стрелять.

Отметим, что сейчас президента в Белом доме нет — он направляется в Великобританию с государственным визитом.

В каком состоянии сейчас находится мужчина, информации нет.

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