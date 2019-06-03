В Госдуме предложили присвоить имена героев безымянным островам Курильской гряды

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В Госдуме предложили присвоить имена героев безымянным островам Курильской гряды

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Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Российские острова Курильской гряды "не могут" быть безымянными, поэтому им следует присвоить имена героев. Об этом заявил депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов.

Мы об этом будем говорить в Государственной думе: наши острова не могут быть безымянными,приводит его слова ТАСС.

Карлов также отметил, что за последние несколько лет по инициативе депутатов некоторым островам уже были присвоены имена. По его словам, они названы как в честь героев Второй мировой войны, так и в честь современников.

На данный момент собственными именами уже обзавелись 89 из 1671 острова Курильской гряды.

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