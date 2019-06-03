Врачи рассказали о состоянии малышей, пострадавших при падении батута в Улан-Удэ

Отрицательной динамики у детей не наблюдается, они отключены от аппарата ИВЛ и дышат сами.

Двух девочек, которые были направлены в реанимацию после падения батута в Улан-Удэ, перевели в травматологию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бурятский Минздрав.

— Две девочки в возрасте четырёх лет переведены из реанимации в травматологию, ещё два ребёнка — семилетний мальчик и девочка, пострадавшая тяжелее всех, — остаются в реанимации, — приводит агентство слова собеседницы в ведомстве.

По её словам, отрицательной динамики у детей не наблюдается, они отключены от аппарата ИВЛ и дышат сами.

Напомним, что 30 мая из-за переворачивания батута пострадало несколько детей. В республиканском СУ СК РФ уточнили, что батут был прикреплён верёвками к двум опорам из бетона и автомобильных покрышек.

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