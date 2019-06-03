Названы страны, откуда российские туристы привозят лишние килограммы

Каждый пятый россиянин помимо магнитика на холодильник и впечатлений привозит домой также и лишние килограммы веса, если он отдыхал по системе "всё включено". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса туристов на портале Туту.ру.

При этом около половины опрошенных заявили, что вне зависимости от страны располнеть в отпуске у них не выходит. 29% респондентов признались, что позволяют себе на отдыхе любые капризы желудка, но лишних килограммов не прибавляется. Ещё 17%, напротив, следят за каждой калорией.

Также 16% рассказали, что привозят с собой пару-тройку лишних килограмм из любой страны мира, если отдыхали по системе "всё включено". Примечательно, что чаще всего это словосочетание ассоциируется с турецкими курортами, и почти столько же опрошенных — 15% — выбрали Турцию как самую "полнящую" страну.

Немного меньше лишнего веса подсовывают отдыхающим на российских курортах — так проголосовали 12% респондентов. Самыми "диетическими" были признаны поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья, за них проголосовали 7% и 4% опрошенных соответственно.