Эксперты рассказали об изменении цен на летние туры за год

По данным исследования, средняя стоимость летнего отдыха выросла примерно на треть.

Только шесть процентов российских организованных туристов планируют этим летом отправиться в туры по родной стране. В то время как 94% туристов забронировали себе отдых за границей или намерены это сделать. Такие данные приводит сервис Travelata.

При этом самым популярным направлением остаётся Турция — 52% пользователей портала намерены отдохнуть там. Следом в рейтинге идут Тунис, Греция и Кипр, а замыкает пятёрку лидеров спроса Россия.

Как отмечают эксперты, популярность зарубежного летнего отдыха не снижается, даже несмотря на то, что средний чек за прошедший год вырос на 29% (или около 103 тысяч рублей). В прошлом году этот показатель был в районе 80 тысяч рублей. Средняя цена на отдых в Турции в этом сезоне составит около 107 тысяч рублей, в Тунисе — 97 тысяч рублей, в Греции — 106 тысяч, на Кипре — 111 тысяч рублей.

В то же время средний чек туров внутри России за год немного снизился — с 42 тысяч рублей до 39 тысяч.

Самый дорогой зарубежный тур был найден в Греции. Пребывание в четырёхзвёздочном отеле на острове Корфу в течение 16 ночей семьи из двоих взрослых и троих детей, питающихся по системе питания "ультра всё включено", обойдётся в 773 320 рублей. Самый дешёвый тур — в Турции. За 17 342 рубля один человек полетит на три ночи в отель классом три звезды в Аланье, работающий по системе питания "всё включено".

В России самый дорогой тур стоит 288 020 рублей. За эти деньги двое взрослых и двое детей отдохнут в четырёхзвёздночном отеле в Ялте с системой питания "всё включено". Самый дешёвый российский тур стоит 5893 рубля. На эти деньги один человек полетит на пять ночей в гостиничный комплекс в Симеизе, завтраки включены.