Синоптики сообщили о постепенном улучшении погоды в Москве 3 июня

Сегодня инициативу в столичном регионе возьмёт на себя скандинавский антициклон, благодаря которому постепенно распогодится, однако северный ветер едва даст воздуху прогреться до климатической нормы. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём в столице составит +21...+23 °С, в области — +19...+24 °С. Ветер северный, северо-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.