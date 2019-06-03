Синоптики сообщили о постепенном улучшении погоды в Москве 3 июня

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Синоптики сообщили о постепенном улучшении погоды в Москве 3 июня

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Сегодня инициативу в столичном регионе возьмёт на себя скандинавский антициклон, благодаря которому постепенно распогодится, однако северный ветер едва даст воздуху прогреться до климатической нормы. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

<p>Фото © <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank"><ins>&#34;Фобос&#34;</ins></a></p>

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём в столице составит +21...+23 °С, в области — +19...+24 °С. Ветер северный, северо-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

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