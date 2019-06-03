Губернатор Иркутской области вернулся к обязанностям после госпитализации

Госпитализированный в конце мая из-за проблем со здоровьем губернатор Иркутской области Сергей Левченко снова вернулся к своим рабочим обязанностям. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

— Губернатора выписали, находится на работе, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Левченко был госпитализирован в одну из клиник Иркутска 25 мая. Первоначально сообщалось, что у главы региона могли быть проблемы с почками, однако позже эту информацию опровергли.

Левченко состоит в КПРФ и возглавляет Иркутскую область с сентября 2015 года. Причём в прошлом году разразился скандал с его участием из-за убийства спящего в берлоге медведя, хоть у Левченко и утверждают, что охота состоялась на законных основаниях осенью 2016 года. В этом же году проверяли, за чей счёт губернатор Иркутской области и члены регионального правительства ездили в Вену. Подробнее читайте в материале Лайфа.