СК возбудил дело после смерти мальчика на зарядке в приамурском лагере

По факту смерти 14-летнего мальчика в приамурском детском лагере "Колосок" во время утренней зарядки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе областного Следственного управления СКР.
— Дело возбуждено по статье 109 части 1 "Причинение смерти по неосторожности", — рассказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что во время утренней зарядки мальчик потерял сознание и скончался, несмотря на действия врачей. По предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца.
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