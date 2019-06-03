Количество пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Количество пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 116, 17 из которых остаются в больницах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

— На 06:00 понедельника пострадали 116 человек, в том числе один ребёнок, — уточнил собеседник агентства.

17 из них остаются в больницах. Состояние одного из пострадавших оценивается врачами как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при взрывах в Дзержинске с 3 июня начнут переводить по 150 тысяч рублей.