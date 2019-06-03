В России за три месяца изъяли более 19 тонн некачественной "молочки"

В отношении производителей выписаны штрафы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.

Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года провёл более шести тысяч проверок на предприятиях, производящих и реализующих молочную продукцию, и изъял более 19 тонн некачественного товара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объёмом более 19 тонн, — уточнил представитель Роспотребнадзора.

Поводом для конфискации молочки, в частности, послужило несоответствие санитарно-химическим требованиям, в том числе по содержанию токсичных элементов, а также найденные в некоторых образцах бактерии группы кишечной палочки и патогенных микроорганизмов. В отношении предприятий-нарушителей были выписаны штрафы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что "Роскачество" нашло "нечестные" продукты с заменителями молочного жира.