Пострадавший при нападении толпы на спецназовца раскрыл подробности конфликта

По словам мужчины, сразу после начала драки ему воткнули нож в живот, а его друга начали избивать. За друга и вступился убитый затем Никита Белянкин.

Во время массовой драки в московском Путилкове ножевое ранение получил не только скончавшийся впоследствии спецназовец ГРУ Никита Белянкин, но и Александр Сергеев. Именно его с другом начала избивать толпа неизвестных. Мужчина рассказал Лайфу подробности нападения и гибели Никиты Белянкина.

— Мы с другом выпивали в баре и, наверное, как-то повздорили с местными парнями. Нас развели по разные стороны и начали избивать. Мне воткнули сразу нож в живот. А друга избивали-избивали, и вот Никита за друга и заступился, — рассказал пострадавший.

По его словам, нападавших он видел впервые в жизни. Александр отмечает, что после того, как преступники убили Никиту Белянкина, они сразу разбежались в разные стороны, а затем на место приехали, вероятно, их друзья, чтобы запутать следы.

Александр Сергеев в настоящее время находится в больнице и восстанавливается после ножевого ранения. Вчера его прооперировали и зашили живот.

Как сообщал Лайф, в массовой драке на севере Москвы погиб 35-летний бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего: по его словам, Никита пытался отстреливаться от нападавших. По факту убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело.