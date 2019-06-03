Опубликовано фото с места нападения мужчины с тесаком на чиновника на Сахалине

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Опубликовано фото с места нападения мужчины с тесаком на чиновника на Сахалине

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Фото © Sakh.com

Пострадавший сотрудник администрации госпитализирован. На полу остались лужи крови.

Появилось фото из Администрации Южно-Сахалинска, на одного из сотрудников которого прямо на рабочем месте напал мужчина с тесаком. На опубликованных местными СМИ кадрах злоумышленник уже лежит на полу в наручниках, а вокруг лужи крови.

<p>Фото © <a href="https://sakhalin.info/news/171705/?utm_medium=messenger&utm_source=telegram&utm_campaign=171705" target="_blank">Sakh.com</a></p>

Рядом лежит оружие нападавшего — огромный тесак и внушительного размера нож. Пострадавший работник Департамента землепользования в кадр не попал. Он уже госпитализирован. Его состояние не уточняется.

<p>Фото © <a href="https://sakhalin.info/news/171705/?utm_medium=messenger&utm_source=telegram&utm_campaign=171705" target="_blank">Sakh.com</a></p>

Напомним, что несколько дней назад в Ставрополе было совершено похожее преступление. Местный житель напал с ножом на редакцию газеты "Родина". Его возмутило, что в печать не приняли его статью. Злоумышленник арестован.

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