Названо пять способов продлить молодость

Чудодейственные советы помогут не только сохранить организм здоровым, но и улучшить работу мозга.

Полностью остановить старение невозможно, а вот замедлить этот процесс вполне получится, если придерживаться нескольких принципов. Топ-5 способов продлить молодость опубликовал портал "Медикфорум".

Первый — поддержание высокой физической активности. У подвижных пожилых людей развита мышечная масса и ниже уровень холестерина. Также у них нормализуется уровень сахара в крови, укрепляется сердце и улучшаются когнитивные способности.

Второй принцип для сохранения молодости — употребление клетчатки. Богаты клетчаткой сырые овощи, фрукты и цельнозерновые злаки. Они обеспечивает активную работу мозга и оздоравливают весь организм. Следующий способ — употребление белка. Рекомендуемая норма при каждом приёме пищи — 20−25 граммов. Белки можно черпать из орехов, молока, бобовых и нежирного мяса.

Кроме того, для продления молодости важно поддерживать здоровье микрофлоры кишечника. И пятый совет — чаще гулять на природе. На свежем воздухе организм получает витамин D, который обладает свойством защищать от развития возрастных болезней.

Ранее сообщалось, что Геннадий Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь".