Москвича задержали за мошенничество на 42 млн рублей

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские Москвы пресекли факт мошенничества на сумму в 42 миллиона рублей. 54-летний житель столицы просил своего знакомого внести 19 миллионов рублей в уставной капитал общества, а впоследствии планировал скрыться с этими деньгами и 23 миллионами, которые должен был внести сам, сообщает Главное управление МВД по Москве.

— Подготовив документы о выходе из состава общества, мужчина попытался похитить эти денежные средства и ещё 23 миллиона рублей, якобы внесённые им на счёт организации, однако действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции, — сообщает ведомство.

Заведено дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество" УК РФ. Материалы направлены в Останкинский районный суд.

Несколько дней назад Лайф рассказывал, как московский пенсионер перевёл аферистам 7 млн рублей за юридическую консультацию.