В Депздраве Москвы назвали топ-5 главных опасностей для детей на даче

Специалисты в том числе рекомендовали не держать в открытом доступе сельхозтехнику и прочно закрывать колодцы.

Перечень опасностей, которые поджидают детей во время летнего отдыха на даче, значителен — костры, открытые колодцы, электрощиты, газонокосилки, средства для розжига огня, скутеры, мотоциклы и так далее. Перечисленные угрозы входят в своеобразный топ-5 наиболее часто встречающихся опасностей для несовершеннолетних на дачных участках, сообщил агентству городских новостей "Москва" главный врач детской больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского столичного Департамента здравоохранения, профессор Анатолий Корсунский.

— В топ-5 входят: электрощиты и электроприборы, открытые колодцы, костры и средства для розжига огня, орудия сельхозтехники (газонокосилки, культиваторы, лопаты, вилы, грабли, тяпки, пилы), транспортные средства вроде скутеров и мотоциклов, — сказал главврач.

Он добавил, что и за пределами дачного участка опасность не заканчивается. Предельно внимательными родителям надо быть во время купания их детей на открытых водоёмах.

— Малыши, не умеющие плавать, просто плещутся у берега, но они могут поскользнуться, упасть и захлебнуться за считаные минуты. Многие устанавливают сборные бассейны прямо на участках, в этом случае нужно быть ещё более бдительными и не подпускать ребёнка к воде одного. Подростки, которые уже умеют плавать, всё равно должны находиться под присмотром взрослых, — подчеркнул Анатолий Корсунский.

Также специалист отдельно выделил случаи, когда подростки идут рыбачить к водоёму в зоне ЛЭП. Подобные случаи могут привести к получению электротравмы. Для этого можно даже не задевать линию электропередачи, подчёркивает Корсунский.

— Дети, особенно дошкольного возраста, проявляют большой интерес к садовому инвентарю, хотят его изучить, попробовать в работе самостоятельно, копируя действия папы или дедушки. По этой причине инструменты нужно хранить в отдельных помещениях и под замком. Если на садовом участке есть колодец, его крышка должна быть тяжёлой и под замком, чтобы ребёнок не смог открыть. Падение в колодец вызывает тяжёлые травмы, — добавил Анатолий Корсунский.

Врач предупреждает родителей, что дети не должны самостоятельно, без присмотра старших заниматься розжигом костров и мангалов. Особенно с использованием жидкости для розжига.

Как сообщал Лайф, ранее в столичном Депздраве дали рекомендации, как комфортно перенести летнюю жару. В частности, специалисты рекомендовали избегать употребления мяса, кофе, сладких напитков и алкоголя.